Екатеринбург, , 18:32 — REGNUM В ближайшее время Свердловская область столкнётся с резким ухудшением погодных условий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном главке МЧС.

11 июля 2020 года в некоторых районах области будет дожди с грозами, град и шквальный ветер (до 20 м/c).

В управлении просят соблюдать меры безопасности, чтобы уберечь себя от разгула стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года на Свердловскую область обрушился ураган. Погибли четыре человека.