Москва, , 18:07 — REGNUM Просроченные водительская права в России будут действительными до конца 2020 года. Об этом сегодня, 10 июля, сообщается на сайте «МВД-медиа».

Напомним, что такие меры были приняты из-за пандемии коронавируса, когда присутствие граждан в отделениях ГИБДД создает дополнительные риски заражения. В МВД России предложили принимать до 31 декабря заявления на получение или замену паспортов и прав, действие которых истекает к 15 июля.

Речь идет о приказе МВД России от 9 июня 2020 года № 410. В приказе определено, что замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно.

При этом все водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений.

Также в МВД отметили, что в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более двух миллионов водительских удостоверений. Граждане могут подавать заявления в электронном виде, что предпочтительнее.