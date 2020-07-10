Вашингтон, , 17:47 — REGNUM На мобильных устройствах американской корпорации Apple по всему миру произошел сбой. Об этом пишет издание The Verge.

В социальных сетях владельцы iPhone и iPad сообщают о неудачных попытках запустить некоторые приложения, такие как Viber, Spotify, Pinterest, Tinder и другие. Уточняется, что при нажатии на иконку приложения программы открывались, но через несколько секунд вылетали.

Точная причина сбоя выясняется. Согласно первым отчетам, сбои могли произойти из-за неполадок в работе Facebook SDK, отвечающего за вход в приложения.