Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Предстоящая игра Far Cry 6 может оказаться приквелом третьей части популярной франшизы. Об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.

Утечка из гонконгского магазина PlayStation подтвердила, что в проекте участвует актёр Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Мандалорец»). Кроме того, в сеть попал постер игры, на которой герой актёра запечатлён с неким мальчиком по имени Диего, который, предположительно, является сыном персонажа Эспозито.

Поклонники франшизы предположили, что мальчик может быть никем иным, как Ваасом Монтенегро (Майкл Мэндо). Их не смутило то, что у героев разные имена, поскольку в какой-то момент жизни Ваас мог поменять имя. Геймеры обратили особое внимание на то, что у Диего на правой брови точно такой шрам, что и у Вааса.

https://twitter.com/Lord_Karnage/status/1281577301390622720

Если утекшая в сеть информация является правдивой, то релиз шестой части Far Cry запланирован на 18 февраля 2021 года. Игра Far Cry 3 вышла 29 ноября 2021-го.

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