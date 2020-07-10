Москва, , 17:45 — REGNUM Русская православная церковь сожалеет, что власти Турции не услышали слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла и приняли решение о преобразовании собора Святой Софии в мечеть. Об этом заявил 10 июля глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«В своем заявлении от 6 июля святейший патриарх Кирилл сказал, что «долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их, способствовать объединению людей, а не разделению». Очень жаль, что эти слова не были услышаны», — цитирует его РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, турецкие власти приняли решение вновь использовать собор Святой Софии в Стамбуле в качестве мечети. Госсовет Турции сегодня отменил решение правительства страны от 1934 года, согласно которому собору был присвоен статус музей.

Открытый в декабре 537 года н. э. собор, построенный по распоряжению византийского императора Юстиниана, почти тысячу лет являлся крупнейшим христианским храмом в мире. Захватившие Константинополь турки-османы в 1453 году переделали собор в мечеть.

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