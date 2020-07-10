Москва, , 17:44 — REGNUM Пандемия коронавируса серьёзно изменила международные правила игры. Об этом 10 июля заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».

«Здесь начинается ещё новая эпоха экономических ограничений, которые действительно будут защищать нас (от эпидемий), с одной стороны, а с другой стороны, будут направлены на то, чтобы обеспечить — там, где это возможно — максимально самостоятельное экономическое развитие», — заявил Колташов.

По его мнению, пандемия даёт основание правительствам всех стран проводить более решительную протекционистскую политику.

«На этом основании пресекать товарные потоки и, наоборот, перестраивать все торговые цепочки, когда покупаем больше у друзей, продаём больше дружественным экономикам. Ну, а странам, где правительства откровенно недружественные, мы никакой поддержки экономической не оказываем», — указал он.