Набережные Челны, Татария, , 17:51 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 10 июля, в ходе рабочей поездки в республику посетил несколько медицинских учреждений в Набережных Челнах. С министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым, мэром города Наилем Магдеевым глава минздрава РФ побывал в больнице скорой медицинской помощи (БСМП), строящемся здании онкодиспансера, а также в инфекционной больнице, где ведут капитальный ремонт, не прекращая оказывать помощь пациентам с COVID-19.

Министр назвал героями медиков, оказывающих помощь пациентам с Covid-19. «Они спасают не только обычных больных, но и своих коллег, которых сразил вирус. Врачи и сестры осознают всю опасность ситуации, но не покидают свои посты. Это настоящий героизм — надо называть вещи своими именами», — констатировал Михаил Мурашко.

В конце мая в инфекционной больнице велели в эксплуатацию лечебный корпус, на очереди еще несколько зданий. Челнинская инфекционная больница — одна из крупных профильных медорганизаций республики. Ее площадь составляет более 31 тыс. кв. метров. Клиника имеет статус регионального центра, к ней прикреплено население 17 соседних районов, ежегодно здесь принимают порядка 26 тыс. пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Татарию с двухдневным визитом 9 июля прибыл глава правительства РФ Михаил Мишустин. Вместе с ним в регион прибыли вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

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