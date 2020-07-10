Вашингтон, , 17:30 — REGNUM В сеть «утекла» информация о дате релиза шестой части шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Far Cry. Об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.

Утечку информации допустил гонконгский онлайн-магазин PlayStation, таким образом, поклонники франшизы получили подтверждения по поводу подробностей игры. Через какое-то время информация с сайта PlayStation Hong Kong Store была удалена.

https://twitter.com/anjohn0422/status/1281540632754876416

Если она верна, то релиз игры состоится 18 февраля 2021 года, а владельцы PlayStation 4, купившие игру, получат бесплатное обновление до версии PlayStation 5, если приобретут новую консоль. Кроме того, опубликованное магазином изображение подтвердило, что в проекте Far Cry будет участвовать актёр Джанкарло Эспозито.

https://twitter.com/ComicBook/status/1281584827930759168

Любители фильмов и сериалов знают Эспозито по роли Густаво Фринга в сериале «Во все тяжкие». Он также исполнил роль Моффа Гидеона в сериале Disney «Мандалорец».

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