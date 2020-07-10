Екатеринбург, , 17:28 — REGNUM В Екатеринбурге обнаружили с начала пандемии COVID-19 уже более 2 тысяч нарушителей санитарных требований в общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев 10 июля в Instagram.

Чиновник написал, что контролирующие органы регулярно проводят рейды в общественном транспорте.

«К ответственности привлечено свыше 2 тысяч нарушителей — и самих транспортников, и пассажиров», — добавил губернатор.

Куйвашев призвал жаловаться на отсутствие масок в работников автотранспортных предприятий в комитет по транспорту Екатеринбурга или на линию приёма обращений жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона призвал закрывать кафе и рестораны за нарушение санэпидтребований.