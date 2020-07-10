Москва, , 17:20 — REGNUM Полного снятия мер, направленных на пресечение распространение инфекций, после эпидемии коронавируса в обозримой исторической перспективе уже может не произойти. Об этом 10 июля заявил политолог Александр Асафов на телеканале «Россия 24».

«Думаю, будут продолжать действовать ограничительные меры, и полное снятие мер, возможно, мы не увидим никогда. Это новая реальность, к ней надо привыкать: часть жизни будет в онлайне, и дезинфиканты и прочие вещи будут с нами, наверное, навсегда, учитывая информацию о второй волне», — заявил Асафов.