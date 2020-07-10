Ижевск, , 17:19 — REGNUM Следующая неделя в Удмуртии в связи с очередным мощным выносом тепла с южных регионов страны начнется с сильной жары. Дневная температура воздуха ожидается на уровне 30…33 °С, сообщает Гидрометцентр республики.

При этом сегодня, 10 июля, к территории Удмуртии подходит фронтальная система, местами, преимущественно в западных районах региона пройдут дожди, возможны грозы и град. В ночные часы также ожидаются дожди и туман.

В выходные, 11 и 12 июля, погода будет ясной. Температурный фон будет несколько выше климатических норм. Днем в субботу столбики термометров поднимутся до 22…27 °С, в воскресенье — до 24…29 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам гидрометцентра России, самыми жаркими выходные дни на территории Приволжского федерального округа будут в Оренбургской области. Здесь температура воздуха достигнет 39 °C. 10−12 июля во всех регионах Поволжья прогнозируется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

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