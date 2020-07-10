Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM На карте метрополитена Петербурга появится станция метро — «Зенит». Так переименуют новую станцию «Новокрестовская», расположенную у стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове и открытую в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Топонимической комиссии, которая провела голосование 10 июля.

Станция «Новокрестовская» Дарья Драй © ИА REGNUM

Отчасти голосование было заочным — члены комиссии старше 65 лет не пришли из-за коронавирусных ограничений, но прислали свои мнения по почте.

В результате больше десятка членов комиссии выступили за переименование, шестеро было против. Теперь постановление должен подписать губернатор Александр Беглов.

Заметим, в декабре комиссия уже признавала такое переименование «нецелесообразным». Не помогло тогда даже заступничество гендиректора ФК «Зенит» и зампредседателя правления Газпрома Александра Медведева, который присутствовал лично на обоих заседаниях.

За месяц до декабрьского заседания журналисты заметили внезапный опрос, который проводили на официальном сайте городского правительства. Смольный пытался выяснить волю граждан, хотят ли они переименовать станцию в «Зенит». Тогда большинство высказалось против — более 50%. В результате идею отвергли.

Но спустя полгода ситуация изменилась, хотя, по словам краеведа и члена Топонимической комиссии Алексея Ерофеева, новых опросов никто не проводил, причем это объяснили некими «карантинными ограничениями», которые будто бы помешали вновь опросить горожан хотя бы по интернету.

«Решение принято, можно сказать, подавляющим большинством. Аргументация такая же, как в декабре: рядом стадион, на котором играет «Зенит», клубу исполнилось 95 лет. «Зенит» обещал, что оформит эту станцию, которая будет рассказывать об истории «Зенита». Я не видел проекта, но руководство клуба берет на себя эти обязательства», — рассказал Ерофеев.

Заметим, станция метро «Новокрестовская» была открыта лишь два года назад, в мае 2018 года. Она уже украшена дорогостоящими панно с 3D-эффектом. Впрочем, по словам Ерофеева, у некоторых пассажиров складывалось впечатление, что станция оформлена «не до конца». «Зенит» обещал эти пробелы восполнить.

Станция также долго находится на неком «ремонте» и не откроется даже 13 июля, когда снимут остальные «коронавирусные» ограничения в метрополитене.

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Ерофеев выступал против переименования, так как указывал, что в Петербурге названия станций метро должны быть привязаны к местности. В пример он привел «Технологический институт», «Гостиный двор» и остальные локации. На его взгляд, стадион в таком случае следовало бы переименовать хотя бы в «Газпром Зенит», чтобы оправдать переименование станции.

«Всегда нехорошо, когда станция не отражает то, что находится на земле. Я лично спрашивал Александра Медведева, нельзя ли переименовать стадион в «Зенит». Ведь Газпром — это не всегда означает «Зенит», и наоборот. Но Александр Иванович объяснил, что по правилам FIFA и fair play это невозможно в обозримом будущем», — сообщил Ерофеев.

Тем не менее, на его взгляд, какой-то топоним рядом со станцией и стадионом должен в итоге получить имя «Зенита» — площадь, аллея или бульвар. Однако заниматься этим должен уже комитет по градостроительству и архитектуре.

«Бодался теленок с дубом. Тут такое… «Зенит» всё равно один из символов города. Зато, как говорят горожане, на станции не будет ничего отваливаться, как на других, — клуб не позволит довести ее в плохое состояние», — иронизирует Ерофеев.

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