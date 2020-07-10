Нижний Новгород, , 17:09 — REGNUM 10 июля в южных регионах Приволжского федерального округа наблюдается сильная жара. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха в южных регионах днем достигает +31…38 °С.

В первый выходной день, 11 июля, в Оренбургской области ожидается сильная жара, в дневные часы температура воздуха может подняться до +39 °C.

Также 11 июля в Татарии ожидается дождь, гроза, град, ветер до 23 м/с.

При этом 10−12 июля во всех регионах округа прогнозируется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, об опасности лесных пожаров в регионах Поволжья также предупреждало Федеральное агентство лесного хозяйства. Так, средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожароопасности прогнозируются в Башкирии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях, Пермском крае и Чувашии.

По условиям погоды средний и высокий классы пожароопасности прогнозируются в Марий Эл, Мордовии, Татарии, а также Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областях.