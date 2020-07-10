Москва, , 16:57 — REGNUM Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что по результатам четвертого этапа ИФА-тестирования иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7% москвичей. Об этом Ракова заявила журналистам сегодня, 10 июля.

Чиновница рассказала, что за две недели в исследовании приняли участие 98 тысяч человек.

«Мы продолжаем масштабный проект по исследованию популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Завершился четвертый этап, по результатам которого мы видим, что число горожан с антителами к COVID-19 продолжает увеличиваться и теперь составляет 21,7%», — сказала Ракова.

Она также отметила, что темпы иммунизации постепенно снижаются. За последние две недели они снизились с 2,5% до 1,8%. Согласно мнению экспертов, это вполне закономерно, так как снижается заболеваемость среди москвичей.

Ракова подчеркнула, что увеличение доли жителей столицы, у которых выработались антитела к COVID-19, фиксируется как в целом по Москве, так и в разрезе административных округов.

Напомним, что население Москвы по последней оценке Росстата, составляет порядка 12 млн человек. Если верить данным, представленным Раковой, коронавирусом в столице, так или иначе, заразились порядка 2,5 млн человек. При этом по всей России выявлено только 714 тысяч случаев.