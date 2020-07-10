Москва, , 17:31 — REGNUM Во время записи комментария мэра Москвы Сергея Собянина телеканалу «Россия 24» в прямой эфир попали кадры подготовки к съемке.

Полагая, что трансляция ещё не началась, съёмочная группа и мэр Москвы вели непринуждённую беседу. Видео началось с заботливых предупреждений Собянина, адресованных, по всей видимости, журналистке телеканала. Из кадра не видно, о чём идёт речь, но, как следует из слов мэра, корреспондент могла не удержаться на ногах.

«Смотри, не провались. Упадёшь», — по-отечески наставлял журналистку Собянин.

Девушке пришлось заверять в своей безопасности.

После этого голос за кадром обратил внимание на случайных прохожих за спиной мэра Москвы.

«Да пусть ходят. Наоборот, когда люди есть на заднем… Не волнуйтесь, пусть люди ходят, зачем вам стерильность-то нужна?» — сказал Собянин.

Спорить с мэром никто не стал, съёмочная группа приступила к записи комментария об эпидемиологической ситуации в Москве.

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