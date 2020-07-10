Мурино, Ленинградская область, , 16:57 — REGNUM Депутату Законодательного собрания Ленинградской области Сергею Караваеву, ранее обвиненному в крупном мошенничестве, инкриминировали еще одно аналогичное преступление с земельным участком во Всеволожском районе региона. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

На этот раз речь идет о земельном участке площадью 10 га на территории Муринского сельского поселения. По версии следствия, обвиняемый, будучи соучредителем и гендиректором ООО «Исток СВ», принял решение приобрести земельный участок вблизи проектируемой дороги «Санкт-Петербург — Матокса» путем обмана должностных лиц администрации МО «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области».

Как и в предыдущий раз, мужчина умышленно договорился о занижении рыночной стоимости земельного участка до размера кадастровой стоимости и, не возведя на участке никакого объекта, обманным путем зарегистрировал право собственности на объект незавершенного строительства, считает следствие.

«В результате вышеуказанных действий ООО «Исток СВ» приобрело право собственности на вышеуказанный земельный участок по стоимости равной кадастровой», — пояснили в СУ СКР по Ленобласти.

Таким образом муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» был причинен ущерб на сумму свыше 29 млн рублей.

Ранее Караваев и его 60-летний отец были задержаны в связи с аналогичной махинацией с землей. По данным следствия, тогда муниципальному образованию был причинен ущерб в 50 млн рублей.

Сергей Караваев, 1981 года рождения, является депутатом по Токсовскому одномандатному избирательному округу №6. Член партии «Единая Россия» и ее фракции в Заксобрании Ленобласти.

Добавим, что Сергей Караваев окончил университет МВД в 2002 году и три года служил в органах МВД. После этого занимался бизнесом и политикой.

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