Калуга, , 17:37 — REGNUM В Калуге 10 июля вновь открылся экопарк «Биосфера». Вместе с первыми посетителями обновленный парк оценил врио губернатора Владислав Шапша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Вместе с первыми посетителями обновленный экопарк «Биосфера» оценил врио губернатора Владислав Шапша Admoblkaluga.ru

Экопарк «Биосфера» площадью около пяти гектаров расположен в калужском микрорайоне Правобережье. Посетители парка смогут увидеть более 50 видов животных и хищных птиц. Некоторые животные попали в калужский экопарк «Биосфера» из контактных зоопарков, которые были закрыты в соответствии с действующим законодательством.

В 2019 году экопарк посещали в среднем свыше шести тысяч человек в день. В текущем сезоне в экопарке также установили грифятник высотой 10 метров.

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