Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM Кафе и ресторанам, нарушающим меры санитарной безопасности, нужно запрещать работать, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона, на заседании структуры Куйвашев обратил внимание на необходимость соблюдения санэпидмер.

Чиновник подчеркнул, что при нахождении нарушений в кафе и ресторанах не нужно ограничиваться разъяснениями. «Нужно сразу останавливать их работу», — передаёт слова губернатора оперштаб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге нашли за минувший месяц нарушения санитарных требований в 265 магазинах.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале протестировали на коронавирус более 548 тысяч человек