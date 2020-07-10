Москва, , 16:33 — REGNUM Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве 530 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 10 июля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили BMW 3-й серии (серия G20), Z4 (серия G29), X3 M (серия F97) и X4 M (серия F98), изготовленные в период с октября 2018 года по апрель 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является повышенная вибрация, которая может привести к поломке поперечных рулевых тяг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае поломки поперечной рулевой тяги управляемость автомобиля серьёзно ухудшается.

На отзываемых транспортных средствах будет выполнена замена обеих поперечных рулевых тяг. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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