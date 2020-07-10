10 июля 2020 | Время чтения 1 мин

В памяти народа бои подо Ржевом навсегда останутся одними из самых кровопролитных. Сражения проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года. Идея создания мемориала в этих местах обсуждалась уже давно. 30 июня состоялось торжественное открытие Ржевского мемориала советскому солдату. Для всех нас эта память очень важна.

Дарья Антонова, , 18:56 — REGNUM Ржевский мемориал — первый крупнейший памятник в современной России. Он посвящён подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

Ржевский мемориал Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мемориальный комплекс площадью 4 га расположен в Тверской области около деревни Хорошево, где 1942−1943 годов шли кровопролитные бои. Наступательные и оборонительные операции на Ржевско-Вяземском направлении сыграли важную роль в достижении перелома в пользу Красной армии и значительно повлияли на ход войны. Противнику не удалось реализовать замысел по сокрушению Северо-Западного и Калининского фронтов. В этих боях советская армия потеряла около 400 тысяч солдат.

Мемориал создавался около 3 лет по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Памятник построен на народные пожертвования, а также на средства Союзного государства и правительства Тверской области. Проект мемориала принадлежит скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину.

На 10-метровом насыпном кургане возвышается 25-метровая парящая фигура солдата, у подножия увековечены имена десятков тысяч бойцов Красной армии. Памятник состоит из 600 фрагментов, каждый из которых весит более 100 кг.

Создание Ржевского мемориала было включено в правительственный План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но из-за пандемии коронавируса сроки сдачи несколько раз переносились. 30 июня состоялось официальное открытие монумента при участии президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Сегодня Ржевский мемориал доступен для посещения всем желающим. Но, к сожалению, добраться на общественном транспорте туда довольно проблематично. До Ржева из Москвы можно добраться на электричке с пересадкой на станции Шаховская, либо на междугородном автобусе. От Ржева до мемориала проехать на автобусе №15. На автомобиле же поездка составит около 3 часов по Новорижскому шоссе.