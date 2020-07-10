Челябинск, , 16:27 — REGNUM В Челябинске под суд отданы шесть граждан, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Свою деятельность они осуществляли в 2012—2016 годах. за это время им удалось получить доход в сумме более 20 млн рублей. При этом у них не было специального разрешения и реальной хозяйственной деятельности. Участники группы привлекали деньги клиентов на расчетные счета своих фирм по фиктивным основаниям. При этом деньги переводились с одного счёта на другой, и это создавало видимость проводимой финансово-хозяйственной деятельности.

Также члены группы выдавали своим клиентам наличные деньги и удерживали у них вознаграждение в сумме не меньше 4,5%. Сейчас их дело рассмотрит Советский райсуд.