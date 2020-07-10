Москва, , 16:26 — REGNUM Пик распространения коронавируса в Москве уже пройден. Об этом 10 июля заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

В ответ на просьбы дать прогноз относительно дальнейшего развития событий с распространением коронавируса в столице, мэр города заявил, что ожидать второй волны массовой заболеваемости не стоит.

«Прогнозы вещь неблагодарная. Очень много разных прогнозов. Такое ощущение, что вирусологи соревнуются в этих прогнозах. Одни говорят, что будет ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет. Я уже спокойно к этому отношусь. Мы пик прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», — сказал Собянин.

К тому же среди жителей столицы уже выработался коллективный иммунитет, что делает повторное масштабное распространение инфекции маловероятной, заявил мэр города.

«Я надеюсь, когда хуже станет ситуация с респираторными заболеваниями, такая осенняя история, что к этому времени подоспеет вакцина», — подытожил Собянин.