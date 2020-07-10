Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM В Петербурге в привычном режиме заработает электрический транспорт. По данным Смольного, с 13 июля вновь запустят несколько троллейбусных и трамвайных маршрутов, которые не функционировали в разгар пандемии коронавируса.

Троллейбус на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

С понедельника на маршрут выйдут трамваи №№А и 41, а также троллейбусы №№1, 21, 24 и 36.

Кроме того, как сообщалось ранее, с 13 июля метрополитен возвращается к привычному графику и будет работать допоздна, а не до 22:00, как сейчас. Актуальный график опубликован на сайте подземки.

Представители ГУП «Петербургский метрополитен» обращают внимание, что открыты все вестибюли, кроме одной из новейших станций, «Новокрестовской» — там продолжается ремонт.

«Ежедневная усиленная санитарная обработка вестибюлей и подвижного состава будет продолжаться», — обещают в подземке.

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