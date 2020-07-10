Москва, , 16:14 — REGNUM Число новых случаев коронавируса в столице постоянно снижается. Об этом 10 июля заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня можно говорить, что все эти дни, недели мы видим, как снижается заболеваемость. Само количество людей у которых выявляется коронавирус за последний период с пика заболеваемости уменьшилось в десять раз и каждую неделю снижается на 10%, 15%, 20%», — сказал Собянин.

Также снижается количество тяжелобольных пациентов. Это позволяет говорить о том, что Москва движется в сторону выхода из пандемии, заявил Собянин.