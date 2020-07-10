Камско-Устьинский район, Татария, , 16:23 — REGNUM В этот день, 10 июля, девять лет назад произошла трагедия, изменившая жизнь многих семей. Вблизи села Сюкеево в Камско-Устьинском районе Татарии затонул дизель — электроход «Булгария». На его борту находился 201 человек, 79 пассажиров удалось спасти экипажу проходившего мимо теплохода «Арабелла», сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Почтить память погибших пришли глава района Наиль Вазыхов, главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов, представители министерств республики, жители района, родные и близкие пассажиров злосчастного рейса.

Траурное мероприятие провели с соблюдением масочно-перчаточного режима и безопасной дистанции на территории мемориального комплекса, возведённого в память о погибших на теплоходе «Булгария». К мемориалу участники митинга возложили цветы, на воду опустили поминальный венок и над Волгой прозвучали печальные гудки.

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ИА REGNUM ранее сообщало, крупнейшая катастрофа в истории российского речного транспорта унесла жизни 122 человек, в том числе 28 детей. На протяжении 16 дней велись работы по извлечению тел погибших, поднятию судна из воды и его транспортировке в док. В ликвидации происшествия участвовали более 2,5 тыс. человек. МЧС задействовало 80 единиц спецтехники и более 500 человек личного состава.

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