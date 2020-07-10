Нижний Новгород, , 16:05 — REGNUM В семи регионах Приволжского федерального округа в ближайшие выходные, 11 и 12 июля, прогнозируется от средней до чрезвычайно высокой степень пожарной опасности в лесах. Об этом сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства.

Так, средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожароопасности прогнозируются в Башкирии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях, Пермском крае и Чувашии.

По условиям погоды средний и высокий классы пожароопасности прогнозируются в Марий Эл, Мордовии, Татарии, а также Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областях.

На территории Удмуртии пожароопасность по условиям погоды оценивается как средняя.

Как сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентр России предупреждал, что до 9 июля включительно в десяти из 14 регионов Поволжья сохраняется пожарная опасность. При этом в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях, а также в Татарии, Чувашии и Мордовии степень пожароопасности лесов оценивалась как высокая.