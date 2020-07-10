Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM В Екатеринбурге обнаружили нарушения требований санитарной безопасности в 265 магазинах за минувший месяц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Организованные по поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева контрольные группы проводили рейды по торговым точкам. Данные представил министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев.

Среди нарушений — отсутствие пятидневного запаса антисептиков, средств индивидуальной защиты. Также в организациях зачастую не вели журнал учёта обработки помещений, не меняли маски и перчатки каждые три часа, а также не имели в помещениях бактерицидные лампы.

Проведены профилактические беседы с руководителями и собственниками, иногда составлялись административные протоколы.

Такая же работа ведётся в муниципалитетах по всему региону. «Всего в них на этот момент составлено 228 протоколов», — уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор разрешил работать магазинам с открытым входом и площадью до 800 кв. м.