Стокгольм, , 16:09 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 26 человек. Такие данные 10 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 10 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 526 человек. Их число увеличилось на 26 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 74 898 человек. За сутки было выявлено 565 новых случаев заражения.

По состоянию на 10 июля 2 470 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.