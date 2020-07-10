Москва, , 16:05 — REGNUM Распространение коронавируса привело к тому, что многие жители Москвы живут с ожиданием плохих вестей. Об этом 10 июля заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы так привыкли к опасности последние три месяца, что постоянно ждём каких-то плохих вестей. А вдруг что-то случится, а вдруг вторая волна или ещё что-то», — сказал Собянин.

Однако последние события показывают, что излишние опасения по поводу эпидемиологической ситуации в Москве не оправданы, считает мэр города.

«Прошёл парад Победы, перед парадом тоже было много прогнозов негативных, но ничего плохого не произошло. Перед голосованием за Конституцию сколько было жарких дискуссий, что произойдёт? Но ничего подобного нет. Это все враки», — сказал Собянин.

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