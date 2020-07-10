Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали пять сотрудников таможни, которые, по данным следствия, пользуясь своими должностными полномочиями брали взятки за помощь в провозе импортируемых товаров. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Противоправную схему, действующую в сфере импорта отдельных товарных групп, выявили в Южном таможенном посту Санкт-Петербургской таможни. Как установило следствие, в период с 13 декабря 2019 года по 7 апреля 2020 года не менее пяти должностных лиц, действуя в группе по предварительному сговору, систематически получали от представителя участников внешнеэкономической деятельности взятки на общую сумму не менее 900 тысяч рублей.

Эта сумма «помогала» ускорить сроки таможенного контроля, «закрывала» глаза при выявлении административных правонарушений. Благодаря чему товар ввозился с недостоверными декларациями, с существенно превышением указанного в документах веса, а также с отсутствием маркировки и документов, удостоверяющих, что поставляемые товары соответствуют предъявляемым требованиям.

3 июля 2020 года в отношении пяти должностных лиц Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни было возбуждено уголовное дело — получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в размере до 90-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 12 лет.

«В ходе проведённых неотложных следственных действий все участники противоправной схемы дали признательные показания в получении и передаче незаконных денежных вознаграждений», — отметили в ведомстве.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий совершения преступления.