Москва, , 15:54 — REGNUM Выход из санитарных ограничений в Москве стал возможен благодаря уровню коллективного иммунитета горожан к коронавирусу. Об этом заявил 10 июля мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, многие эксперты, врачи, специалисты Роспотребнадзора подтверждают, что пики заболеваемости COVID-19 уже прошли и в ближайшее время второй волны эпидемии не ожидается.

«Всё-таки в Москве, считай, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений», — сказал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы с 13 июля отменил обязательное использование масок на улицах города. Они по-прежнему будут нужны в транспорте и общественных местах.

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