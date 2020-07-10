Черкесск, , 15:53 — REGNUM На территории Северо-Кавказского федерального округа в ближайшие выходные прогнозируется неустойчивая погода. Из-за аномально сильной жары, которая до этого отмечалась в регионе, в ряде субъектов сохранятся высокий, а местами и чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах. Об угрозе пожаров в Дагестане и на Ставрополье, в Чечне и Кабардино-Балкарии 10 июля предупредила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Средний, местами высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируется в Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Наиболее благополучная ситуация в Северной Осетии, где отмечается средний класс пожарной опасности.

Вместе с тем, по прогнозам метеорологов, в Северо-Кавказском федеральном округе ожидаются дожди, местами сильные, с градом и грозой. Такую погоду, в частности, стоит ожидать 10 июля в Кабардино-Балкарии и горных районах Дагестана. В Чечне, Северной Осетии и Ингушетии ливневые дожди с усилением ветра до 20−25 м/с прогнозируются на 10−12 июля.