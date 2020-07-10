Донецк, , 15:52 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки увеличилось на 17 и стало составлять 1 336. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

«За последние сутки в ДНР выявлены 17 новых случаев коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы и уточняется, что шесть случаев из данного числа зафиксированы у прибывших в республику с территории Украины.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР не изменилось и по-прежнему составляет 79.

При этом уточняется, что в настоящее время в республике 601 человек вылечился от COVID-19 и еще 659 пациентов находятся на лечении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Японии впервые с 24 апреля было выявлено 408 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.