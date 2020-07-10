Кострома, , 15:50 — REGNUM В Костромской области снимают ограничения по справкам и 14-дневному карантину для приезжих, но продлевают масочный режим. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба 10 июля в администрации региона — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Туристы на костромской набережной Наталья Диева © ИА REGNUM

«Мы приняли решение о снятии двухнедельного карантина, требованиям по справкам по контактам и тестам. Исключением остаются люди, которые приезжают в Костромскую область на лечение и отдых в санаторно-курортные учреждения», — прокомментировал снятие ограничений на встрече с журналистами глава региона Сергей Ситников.

Отметим, что соответствующий документ на сайте администрации области пока не опубликован. С 15 июля в регионе откроются кинотеатры, заработают уличные аттракционы и игровые аппараты, в торговых центрах смогут единовременно работать 100% торговых точек. Аналогичное решение принято по гостиницам — с 15 июля они смогут использовать весь номерной фонд. Аттракционы, игровые аппараты и детские комнаты, расположенные внутри помещений остаются под запретом. Это же правило касается ночных клубов, дискотек, кальянов и камерных баров с площадью зала менее 60 кв. метров.

«Послабления достаточно серьёзные, параллельно с этим дана команда ужесточить контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением всех требований санитарной службы. Речь идёт об обязательном ношении масок в общественных местах, соблюдением дистанции в ресторанах и кафе. Контроль в общественном транспорте также будет усилен», — пообещал Ситников.

Вместе с этим, ношение масок в общественных местах в ближайшее время отменяться не будет. По мнению губернатора, человечество вошло в этап, когда «мир будет достаточно часто сталкиваться с вызовами биологической безопасности». Для многих стран ношение средств защиты в общественных местах стало нормой, и костромичам к этому «очевидно придётся привыкать».

Обязательную регистрацию приезжих в регионе ввели с 1 апреля. На протяжении трёх месяцев при прибытии в Костромскую область от туристов требовали справку об отсутствии контактов с заражёнными коронавирусом, тест на наличие SARS-CoV-2 или 14-дневный карантин. С информированием туристов возникала путаница: на горячей линии оперативного штаба приезжим рассказывали об обязательном карантине вне зависимости от предоставленных справок, а по телефону 112, где проходит регистрация приезжих, эту информацию опровергали.

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