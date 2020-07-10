Челябинск, , 15:49 — REGNUM В Челябинской области вновь могут работать торговые центры. Соответствующие изменения в распоряжение правительства внёс губернатор региона Алексей Текслер.

Также в полном объёме возобновляет работу розничная торговля. Санитарно-эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабильна и позволяет снять ряд ограничений. При этом сотрудникам необходимо учитывать рекомендации Роспотребнадзора.

Отметим, развлекательные, культурные и другие массовые мероприятия на территории торгово-развлекательных центров пока запрещены. Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Текслер продлил особый режим для пожилых южноуральцев.