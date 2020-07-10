Москва, , 15:43 — REGNUM Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии стала фигурантом административного дела, которое в отношении Росреестра возбудила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 10 июля, поводом для возбуждения дела стало непредоставление сведений о земельных участках по запросу.

«Росреестр отказался представлять сведения, аргументируя свое решение большим объемом запрашиваемой информации и некорректным оформлением запроса. Таким образом, ведомство нарушило закон «О защите конкуренции», — пояснили в ФАС.

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев подчеркнул, что это не первое дело, возбужденное ФАС России в отношении Росреестра.

Добавим, что, согласно административному кодексу, за это правонарушение Росреестру грозит совокупный штраф до 1 млн рублей.