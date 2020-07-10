Махачкала, , 15:44 — REGNUM Лесной пожар в Казбековском районе Дагестана полностью потушен. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по республике со ссылкой на региональный комитет по лесному хозяйству.

Напомним, в Дагестане несколько последних дней велась борьба с природными пожарами. К середине вчерашнего дня продолжалось тушение трех очагов возгорания на общей площади 166 га. К 08:00 сегодняшнего дня два из них — в махачкалинском поселке Тарки и селе Агачаул Карабудахкентского района — были полностью ликвидированы.

«По информации от комитета по лесному хозяйству [Дагестана], пожар в Казбековском районе полностью ликвидирован», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Казбековском районе составила 29 га.

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