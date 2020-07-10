Магас, , 15:40 — REGNUM В Ингушетии задержан депутат Народного собрания республики Якуб Белхороев. В чем подозревается задержанный, пока неизвестно, пишет «Интерфакс».

Однако, по данным «Комсомольской правды на Северном Кавказе», причиной задержания является подозрение на причастность к убийству главы Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, совершенному в ноябре 2019 года в Москве.

Известно, что Якуб Белхороев — внук религиозного лидера Батал-хаджи Белхороева. Он является лидером тейпа «баталхаджинцев». Ранее по делу об убийстве полицейского Эльджаркиева был задержан племянник депутата. Одной из версии убийства главы Центра «Э» называлась кровная месть. В деле около десятка фигурантов, один из которых объявлен в международный розыск.

Якуб Белхороев стал депутатом парламента Ингушетии в 2016 году, где он представляет «Единую Россию».

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