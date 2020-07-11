Стокгольм, , 09:29 — REGNUM Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний всего за один месяц (в период с 9 июня по 9 июля) в Швеции среднее число еженедельных смертных случаев заболевания COVID-19 на один миллион человек сократилось на 2,51 до 1,6 человека. В то же время данный показатель в Великобритании сократился на 1,88 до 1,4 человека. Таким образом, скорость снижения смертности от COVID-19 в Швеции выше, чем в Великобритании. Об этом 10 июля сообщила газета Expressen.

Так, согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, по состоянию на 9 июня смертность от COVID-19 на один миллион человек в Швеции составляла 4,11 человека, в то время как данный показатель в Великобритании составлял 3,28 человека.

Можно отметить, что в Швеции смертность от COVID-19 еще в начале лета была и до сих пор остается выше, чем в Великобритании. Однако удивительным является тот факт, что власти Швеции не устанавливали жестких карантинных ограничений, но снижение смертности в стране выше, чем в Великобритании, где премьер-министр Борис Джонсон в отличие от своего шведского коллеги премьер-министра Стефана Лёвена пошел на беспрецедентные ограничения прав граждан.