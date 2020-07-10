Лондон, , 15:39 — REGNUM В Лондоне перенесено на 31 июля техническое заседание Вестминстерского магистратского суда по делу об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова. Об этом 10 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Это слушание перенесено (с 13 июля) на 31 июля», — сказал собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года налоговая служба Соединённых Штатов инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского бизнесмена Олега Тинькова. Его обвинили в занижении налоговой отчётности. Речь идёт о периоде его жизни до 2013 года, когда Тиньков был гражданином США.

В начале марте российский бизнесмен внёс залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде. Заседание должно было состояться 27 апреля, но его перенесли на 13 июля из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: Британский суд отложил слушания по экстрадиции Тинькова в США