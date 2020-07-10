Новосибирск, , 15:39 — REGNUM В выходные дни 11 и 12 июля в 73 регионах России прогнозируются средний и высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана». В ряде регионов прогнозируется чрезвычайный класс пожарной опасности.

Что касается регионов Сибири, в Новосибирской и Иркутской областях ожидаются средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах.

Средний, местами высокий классы пожарной опасности прогнозируются в Омской, Томской областях, Алтайском крае, Туве. В Республике Алтай и в Красноярском крае ожидается средний класс пожарной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в связи с лесными пожарами действует режим ЧС в лесах.

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