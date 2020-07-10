Токио, , 15:39 — REGNUM За минувшие сутки на территории Японии впервые с 24 апреля было выявлено 408 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 июля сообщает телеканал NHK.

При этом уточняется, что свыше половины из данного количества — 243 человека — выявлено в Токио.

Таким образом общее число выявленных в стране заразившихся SARS-CoV-2 стало составлять 21 888, причем в данное число входит 712 человек с круизного судна Diamond Princess, находившегося на карантине у японских берегов.

Кроме этого, указывается, что на данный момент суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 995, при 18 310 пациентах, вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Латвии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа увеличилось на 11 и стало составлять 1165.

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