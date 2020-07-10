Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нарастающую динамику суточного числа новых случаев заражения коронавирусом «небольшим ростом». Об этом он заявил подписчикам своей страницы «ВКонтакте».

Машина скорой помощи подъезжает к Боткинской больнице Дарья Драй © ИА REGNUM

"Вирус не исчез из нашей жизни. К сожалению, есть небольшой рост заболевших», — заявил Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 июня в Петербурге продолжается рост вновь выявленных носителей вируса. Если в конце июня число суточных случаев заражения опустилось до 219, то за 9 июля составило уже 300. Таким образом зафиксировано 36-процентное ускорение прироста.

Кроме того, накануне стало известно, что в июне 2020 года смертность в Петербурге выросла на 55% по сравнению с июнем 2019 года. В мае, напомним, рост летальности составил 32%.

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«Социальная дистанция, использование масок и перчаток в местах массового скопления людей — это простые меры, которые нужно соблюдать. Только так вместе мы справимся с CОVID-19», — считает Александр Беглов.

Напомним, накануне он подписал изменения в постановление правительства №121 относительно «коронавирусных» ограничений.

С 13 июля в Петербурге вернутся к работе салоны красоты по предварительной записи, тренировочные базы, доступ на которые разрешен только тренерскому составу, спортсменам и обслуживающему персоналу.

С понедельника петербуржцы смогут обратиться в Центр организации социального обслуживания для признания нуждающимися в социальном обслуживании не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме.

Остальные ограничения в соответствии с требованиями Роспотребнадзора продлеваются по 26 июля.

«Насколько мы сможем их расширить после этой даты, — зависит от каждого из нас», — убежден губернатор.

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