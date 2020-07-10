Тбилиси, , 15:55 — REGNUM В Грузии в карантин могут поместить девять выпускников школ, сдававших единые национальные экзамены в одном классе с девушкой, у которой выявили коронавирус. Об этом 10 июля рассказал на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Руководитель центра отметил, что всем этим абитуриентам будет предоставлена возможность сдавать экзамены. Каждый раз перед ними выпускников будут тестировать на коронавирус.

«С большой вероятностью их потребуется перевести в карантинное пространство, и так договорились, что перед выходом на каждый экзамен им будет проводиться ПЦР-тестирование», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что наблюдателей, присутствующих на экзамене, не планируется помещать в карантин, так как на видеозаписях видно, что они хорошо соблюдали установленные минздравом требования.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Грузии у одной из абитуриенток, сдававшей единые национальные экзамены, выявили коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии у девушки-выпускницы выявили коронавирус