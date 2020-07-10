Алма-Ата, Казахстан, , 15:31 — REGNUM В Казахстане скончался заместитель акима (главы) Алма-Атинской области Серикжан Бескемпиров. Об этом 10 июля заявил пресс-секретарь главы региона Галымурат Жукел.

По его слова, государственный служащий скончался из-за двусторонней пневмонии легких. Жукел сказал, что кандидатуру заместителя акима выдвинули на предстоящие выборы в сенат.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Казахстане скончался главный санитарный врач Алма-Атинской области Кайрат Баймухамбетов. Ранее коронавирус выявили у главы региона Амандыка Баталова.

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