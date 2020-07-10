Москва, , 15:30 — REGNUM Полностью поддерживаю новый законопроект, направленный в Госдуму, в котором предлагается жестко ограничить внесудебный порядок изъятия ребенка из семьи, только в случае явной угрозы жизни заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

«Изъятие детей из семьи — самая обсуждаемая тема среди родительской общественности, на вопиющие нарушения обращали внимание эксперты, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, члены Общественной палаты РФ.

Существующая практика внесудебного изъятия детей органами опеки из семьи получила настолько широкое распространение, что количество злоупотреблений не поддается точному учету.

В нынешней конструкции закона фактически не работает презумпция невиновности семьи, ее право на воспитание ребенка, исходя из собственных возможностей и способностей. Поэтому данные законопроект не просто жестко ограничивает внесудебные взаимоотношения органов опеки и родителей, но фактически отменяет прежний механизм, основанный на субъективном восприятии благополучия и оценки угрозы жизни ребенку.

Законопроект направлен на устранение риска произволов, на которые многие годы указывала общественность. Законопроект предусматривает введение жесткого механизма, основанного, прежде всего, на судебном решении, где права семьи могут и должны быть защищены.

Нужно отметить, что законодательная инициатива — прямое следствие новых семейных поправок к Конституции. Авторы законодательной инициативы — члены рабочей группы.

Поправки в интересах семьи и детей дают старт реализации новых законодательных норм и инициатив, направленных на защиту семьи, самостоятельности семьи, невмешательства в дела семьи и исключения тех ситуаций, когда социально-экономические положения либо незначительное нарушение общественных правил может привести к разрушению семьи.

Для очень многих семей, особенно многодетных, часто возникает ситуация, когда субъективная оценка жизнедеятельности ребенка, отклоняющееся от стандартов, которых на самом деле не существует, может привести к изъятию ребенка из семьи. Такая опасность является преградой для того, чтобы семья приняла решения еще одного ребенка.

Очень важно, что законопроектом предлагается дополнить Гражданский процессуальный кодекс новой категорией дел особого производства, когда такие дела будут рассматриваться в укоренном — в течение 24 часов с момента поступления заявления.

В свою очередь хочу сказать, что у родительской общественности появятся новые сферы деятельности — они должны будут мониторить, как новые нормы будут реализовываться на практике.

Новый механизм не оставляет без внимания ситуации, когда есть прямая и непосредственная угроза жизни ребенка. Такие случаи должны оставаться в зоне ответственности и контроля со стороны соответствующих органов и родительской общественности

Граждане 1 июля фактически проголосовали за то, что семья — это та среда, в которой ребенку комфортно, институт семьи имеет право на защиту, а у родителей всегда есть приоритет в воспитании ребенка, исходя из возможностей и способностей.

Если есть прямая угроза жизни ребенка, в том числе со стороны родителей, конечно, органы должны вмешиваться. Но без решения суда после принятия закона сделать это будет невозможно», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на защиту семьи, во исполнение нормы Конституции внесен в Госдуму. Предполагается ограничить внесудебный порядок отобрания детей из семьи.

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