Париж, , 15:29 — REGNUM Намерение Турции изменить статус собора Святой Софии, который включен в список объектов Всемирного наследия, с музея на мечеть вызывает озабоченность ЮНЕСКО. Организация призывает турецкие власти не предпринимать такого шага и начать диалог. Об этом сообщает Reuters.

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В ЮНЕСКО указали на наличие определённых правовых и юридических обязательств и обязанностей.

«Государство должно обеспечить, чтобы исключительная всеобщая ценность объекта никак не изменялась», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что государство должно заранее уведомить ЮНЕСКО о любых планируемых изменениях.

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«Мы настоятельно призываем турецкие власти начать диалог до того, как будет принято какое-либо решение, которое может подорвать универсальную ценность этого объекта», — отметили в ЮНЕСКО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Рагып Сойлу со ссылкой на надёжные источники в правительстве Турции заявил, что Государственный совет страны единогласно поддержал превращение собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть. При этом представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил, что изменение статуса собора Святой Софии не отразится на его принадлежности всемирному историческому наследию. Он подчеркнул, что все главные мечети, такие как Голубая мечеть, мечети Фатих и Сулеймание, «открыты как для посетителей, так и для верующих».

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