Рига, , 15:24 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Латвии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа увеличилось на 11 и стало составлять 1 165. Об этом 10 июля сообщается на сайте центра контроля и профилактики заболеваний страны.

«За сутки выявлены 11 новых случаев (заражения SARS-CoV-2)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за истекшие сутки никто в республике не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 30.

Кроме этого, уточняется, что в настоящее время свыше 1 тысячи человек в Латвии вылечились от нового заболевания.

При этом указывается, что за время пандемии в стране было проведено 165 610 тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории США было выявлено свыше 63 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.