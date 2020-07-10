Абакан, , 15:19 — REGNUM В Хакасии региональный оперативный штаб принял решение о некоторых послаблениях с 13 июля. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, открываются туристические базы, санатории, зоопарк и парки аттракционов.

Однако в целом режим повышенной готовности продлен до 9 августа. По мнению специалистов управления Роспотребнадзора по Хакасии, деятельность стоматологических клиник и детских садов в обычном режиме пока невозможна.

Также пока не готовы к возобновлению деятельности детские оздоровительные лагеря и детские санатории.

До 26 июля в Хакасии сохраняется требование обязательной самоизоляции лиц старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июля в Хакасии выявлено 2236 носителей коронавируса.

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