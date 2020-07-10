Москва, , 15:18 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в связи с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала рекомендует избирателям внимательно изучать биографии претендентов на выборные должности, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

«Избирателям нужно внимательно изучать биографии претендентов на выборные посты, чтобы их доверием были облечены только люди с репутацией, не вызывающей никаких сомнений», — заявил Миронов.

Происходящее с хабаровским губернатором заставляет делать вывод о том, что наличие у главы субъекта РФ обширных бизнес-интересов на возглавляемой им территории неизбежно приводит к конфликтным ситуациям, которые никак не идут на пользу региону, исключения крайне редки, отметил парламентарий.

Вместе с тем ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на то, что Фургал избирается на высшие должности далеко не первый раз: в 2005 году он успешно баллотировался в Хабаровскую краевую Думу, с 2007 года трижды становился депутатом Госдумы, в 2018 году он избрался губернатором Хабаровского края.

«Каждый раз все кандидаты на такие высокие должности проходят тщательную проверку в правоохранительных органах. С начала 2000-х по негласному правилу любые лица, имевшие любые связи с криминалом или судимость, категорически не допускаются к выборам. Более того, мы сами всегда запрашиваем информацию в правоохранительных органах и ЦИК на всех наших кандидатов, чтобы вовремя убрать из списка человека, связанного с криминалом, чтобы он не отбросил тень на ЛДПР. И ни разу за все эти годы мы не получили никаких сигналов относительно Фургала», — заявил Жириновский.